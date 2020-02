Subirachs amb cintes i tanques

L’escultura de bronze amb què Josep Maria Subirachs va retre homenatge als mestres d’obres de la catedral de Girona, situada al primer replà de les escales de la Pera, presenta aquests dies un aspecte força diferent de l’habitual. De fet, el muntatge de què forma part fa pensar en certes obres contemporànies: embolcallada amb cintes blanc-i-vermelles que enllacen amb tanques grogues i blaves, comparteix espai amb un forat enorme tapat per dos taulons groguencs situats al costat d’un piló de sorra. Resulta difícil saber si els operaris d’Aigües de Girona han actuat sense cap mena de mirament o si, al contrari, consideren lògic que l’estàtua, creada per enaltir la tasca dels constructors, sigui utilitzada com a tanca. Des d’un punt de vista pràctic, però, és evident que el forat és força lluny i que no feia cap falta incorporar l’estàtua al perímetre tancat.