Tarda amb Joana Biarnés

JOANA BIARNÉS va ser la pionera del fotoperiodisme en l’àmbit estatal. Va començar ajudant el seu pare, que era fotògraf esportiu, i així va aprendre l’ofici. Va ser amiga de Xavier Cugat, Fernando Rey, el Cordobés, Lola Flores i Salvador Dalí, entre d’altres. Es va colar a la suite dels Beatles, va enganyar Roman Polanski, i Clint Eastwood la va besar als llavis. Pionera en una època en què les dones no eren fotògrafes i, encara menys d’esports o de successos, va treballar per al diari Pueblo durant la dictadura i més endavant per a diverses agències fotogràfiques. Avui a les 18.30 h serà a la biblioteca Carles Rahola de Girona, on es projectarà el documental Joana Biarnés, una entre tots, de Jordi Rovira i Òscar Moreno, i posteriorment hi haurà una tertúlia oberta amb el públic.