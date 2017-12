El Teatre de Bescanó estrenarà el nou any amb 14 espectacles de teatre, música i circ; com l’obra de teatre 'Pluja', de Guillem Albà i Clara Peya; 'Adossats', escrita per Ramon Madaula i dirigida per Jordi Casanovas; 'Mala broma', una comèdia negra de Jordi Casanovas dirigida per Marc Angelet, o 'La calavera de Connemara', de Martin McDonagh i dirigida per Iván Morales. En música destaquen els concerts d'Obesses i Blaumut.