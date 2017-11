Quan per feina vaig a Ripoll, aprofito per fer un vol pel centre després de dinar. Un dels llocs per on m’agrada passar és l’espai del teatre La Lira, creat per RCR Arquitectes (premi Pritzker 2017). Caminar pel mig d’aquell espai buit i travessar per la passera el riu Ter transmet una sensació especial que et convida a la reflexió i, esclar, a dibuixar-lo.

Dibuix i text: Jordi Solà (UrbanSketchers Osona)