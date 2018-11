Teatre de petit format a Olot

LA MOSTRA DE TEATRE El Petit Format celebra la seva quarta edició a Olot des d’avui i fins diumenge. Organitzat per l’associació Una Càpsula de Teatre, la mostra pretén portar el teatre “a aquells espais on no és habitual veure-hi representacions amb l’objectiu d’aconseguir que l’espectador no sigui un simple observador, sinó que visqui el teatre més intensament”. La programació inclou una gran diversitat d’espectacles i formats. Hi participen tant companyies professionals com semiprofessionals i també deixa lloc i espai a companyies locals. En l’edició d’aquest any destaquen els espectacles Esmorza amb mi, de Los Montoya, i El metge de Lampedusa, tots dos nominats als premis Butaca de teatre en la categoria de petit format