Tecla, la festa petita de Cassà

Cassà de la Selva celebra aquest cap de setmana Santa Tecla, la festa petita del municipi. Però el qualificatiu no s’adiu amb una programació densa i variada en què predomina el component cultural i lúdic. Divendres és recomanable no perdre’s el sopar de tapes que els bars del poble organitzen a la plaça de la Coma. El mateix vespre hi ha havaneres i la nit del cremat amb la cobla la Principal de Cassà. El dissabte comença amb curses populars per a totes les edats, una fira del col·leccionisme al carrer Major, visites teatralitzades de la Ruta del Suro, una cercavila nocturna i música amb el Dúo Jambar. El diumenge hi ha trobada gegantera i de puntaires i noves visites guiades, com la que porta per nom Cassà sota les bombes.