Teixint cada dia per la llibertat dels presos

Ha anat a quasi totes les manifestacions, totes multitudinàries, per reivindicar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, però des del 9 d’octubre va decidir també manifestar-se d’una manera “personal” i amb diària tossuderia, en un “racó de pau” que ella ha trobat en un banc de la plaça del Mercadal de Girona. Amb 68 anys, infermera ja jubilada, la Maria Pilar Badia viatja cada matí des de Vilacolum (Torroella de Fluvià) fins a Girona. A la plaça del Mercadal hi té ja reservat el seu banc, on passa les hores teixint llacets de ganxet o bufandes de llana, tot de color groc. En un cartellet que col·loca en un extrem del banc hi explica que “teixeix per la llibertat” i proposa als vianants que “s’agafin del fil” i s’apuntin a la seva reivindicació.

Un granet de sorra

“Vaig ser a la manifestació de l’1 d’octubre passat a Girona i em va sorgir la idea de fer aquesta acció, que considero com el meu granet de sorra, per protestar contra uns empresonaments i uns exilis absolutament injustos”, explica la Maria Pilar. Ni la pluja ni el fred dels últims dies l’han fet desistir. “L’hivern no m’espanta i per als dies de pluja mossèn Miquel, de la parròquia del Mercadal, m’ha ofert refugiar-me a l’església”, afegeix.

Les hores se li fan més curtes quan algun veí s’atura a parlar amb ella, o quan a la plaça s’hi concentren grups d’escolars que entren i surten del Museu del Cinema, situat a l’altra banda de la plaça. “Sempre hi ha algú que mostra interès per la meva acció i m’expressen el seu suport”, explica la Maria Pilar.

Els dijous i els divendres al banc s’hi asseu també la Isabel Ibáñez, també infermera jubilada, que es desplaça fins a Girona en tren des de Lliçà de Munt, on viu, per donar suport a la Maria Pilar. La Isabel, que és andalusa i se sent “ciutadana del món”, es declara no independentista, però “sí humana”.

“Veig que s’està fent molta injustícia contra Catalunya i contra els presos polítics i els exiliats. Em sento impotent davant d’això i penso que com a mínim hem de protestar contra tot això”, es referma la Isabel Ibáñez.