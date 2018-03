Temporada Alta dinamitza el turisme a Girona

El festival de teatre Temporada Alta consolida el seu paper com a dinamitzador econòmic i cultural del territori. L’última enquesta anual, que el festival fa als seus espectadors un cop acabada l’edició, confirma que l’impacte econòmic de l’esdeveniment en negocis vinculats amb la restauració i l’hostaleria, l’oci i el comerç creix any rere any.

Segons els resultats de l’enquesta, que han respost 1.686 persones, un 43% dels espectadors de fora de l’àrea urbana de Girona pernocten en establiments de l’entorn (hotels, hostals, albergs, apartaments...) quan venen a veure un espectacle del festival. Aquest percentatge ha pujat 4 punts respecte a l’anterior edició, la del 2016. A banda de les reserves dels particulars, cal sumar-hi les prop de 1.200 places hoteleres contractades directament per l’organització durant els gairebé dos mesos i mig de festival, destinades als artistes i als equips tècnics dels espectacles.

Teatre i altres activitats

Les dades confirmen que el Temporada Alta afavoreix el desenvolupament turístic. La gran majoria dels espectadors consultats asseguren que aprofiten la seva estada a Girona o en alguna de les seus del festival per fer alguna activitat complementària, ja sigui fer una visita turística o d’oci, anar a comprar, consumir oci nocturn o fer un àpat. L’àmplia varietat de gèneres d’espectacles i concerts programats al Temporada Alta fa que la tipologia de públic i de consums sigui molt variada. L’última edició del festival va tenir prop de 53.000 espectadors (5.000 més que el 2016) de procedències, perfils i hàbits diversos.