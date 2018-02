El Temporada Alta participa en un projecte escènic transpirinenc

Amb l’objectiu de consolidar-se com un dels principals pols escènics del sud d’Europa, el festival Temporada Alta de Girona participarà durant tres anys en el projecte europeu de cooperació Pyrenart, que incentiva la producció i les relacions escèniques a banda i banda dels Pirineus. La iniciativa compta amb un pressupost de més de dos milions d’euros, el 65% dels quals els aporta la Unió Europea.

Per a aquest projecte, el festival gironí s’ha associat amb cinc entitats franceses i tres de l’estat espanyol. La iniciativa pretén impulsar coproduccions transfrontereres, formar agents culturals a nivell internacional i consolidar un circuit de difusió d’espectacles com a punts de trobada entre programadors i artistes.

De moment, ja s’ha confirmat la inclusió en el projecte de dos espectacles coproduïts, amb artistes francesos i catalans. Es tracta del nou muntatge de la companyia de circ Baró d’Evel i un espectacle de dansa contemporània de la coreògrafa i ballarina Lali Ayguadé i el ballarí francès Guilhem Chatir.

Per facilitar el contacte entre programadors i artistes, el projecte preveu crear l’anomenada Ruta dels Pirineus, que també ha de servir per afavorir que les coproduccions transfrontereres tinguin més difusió a nivell internacional.

A l’altra banda de l’Atlàntic

Seguint la seva vocació d’internacionalització, el Temporada Alta inicia avui programació a l’Amèrica Llatina en la que ja és la tercera edició del desembarcament del festival gironí a l’altra banda de l’Atlàntic. Fins al 25 de febrer es representaran prop de 60 funcions de 17 espectacles de diferents països. Les funcions s’han programat en tres subseus del Temporada Alta: l’Argentina, l’Uruguai i el Perú.

Entre els espectacles que es podran veure en aquests països destaquen tres produccions catalanes de teatre de text i creació contemporània (que han sigut traduïdes al castellà), així com una nova edició del Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic. Les tres produccions catalanes que viatjaran a l’Amèrica Llatina són Psicosi de les 4.48, de Sarah Kane, un text sobre el suïcidi interpretat per Anna Alarcón, que va guanyar el premi BBVA de teatre l’any 2016; Indomador, de la companyia de circ internacional Animal Religion, i Pluja, un espectacle musical i poètic de Guillem Albà i Clara Peya. També visitaran la capital de l’Argentina la catalana Laura Alsina i el mallorquí Xisco Rosselló, que s’enfrontaran a dos autors argentins escollits per la càtedra de dramatúrgia de la Universitat de Buenos Aires.

La programació del Temporada Alta a l’Amèrica Llatina es completa amb vuit produccions més a Xile, Israel, França, l’Argentina i el Brasil, i un seguit d’activitats gratuïtes a Timbre4, la seu del festival a Buenos Aires.