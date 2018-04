El Ter atreu més de 6.000 ocells aquàtics Strenes vol seduir futurs espectadors

Prop de 6.000 ocells aquàtics han hibernat enguany al riu Ter, segons les dades del cens que elaboren anualment el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis i el Consorci del Ter. Entre els animals més vistos hi ha l’ànec collverd, el corb marí i el bernat pescaire. En concret, aquests ocells han hibernat al curs del riu, al seu pas per les comarques del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.

Del total d’ocells aquàtics censats, uns 2.000 exemplars són de la família dels anàtids, la gran majoria dels quals, ànecs collverds. Més de 700 exemplars són corbs marins grossos; 600 són de la família dels ardeids, sobretot bernats pescaires; 524 són esplugabous; més de 1.700 són exemplars de gavines, i hi ha alguns centenars de limícoles i ràl·lids.

L’elaboració del cens ha comptat amb un centenar de voluntaris de les comarques del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Anecdòticament, es van observar també alguns xarxets a Osona i el Gironès; xiuladors a Girona; cullerots i un xibec al Baix Ter, i una oca del Nil al Gironès. Altres ocells capbussadors observats han sigut el cabusset, en tot el riu, especialment als trams d’aigües calmades.

El festival Strenes s’ha proposat en l’edició d’aquest any acostar-se al públic familiar i per això ha comptat amb dos grups consolidats dins aquest tipus de música: El Pot Petit i Macedònia. El director del festival, Xavi Pascual, va explicar ahir que amb la incorporació d’aquests dos grups a la programació d’aquest any es busca seduir “el planter” de futurs espectadors de l’Strenes.

El Pot Petit ja ha penjat el cartell d’entrades exhaurides per al concert del diumenge 29 d’abril, en què farà la presentació oficial del seu tercer disc. Macedònia encara té alguna localitat disponible per al concert del dia 15 a l’Auditori de Girona, on el grup interpretarà les cançons de l’àlbum Estic contenta. Pascual va presentar ahir la programació infantil del festival a l’Escola Eiximenis, acompanyat de l’alcaldessa, Marta Madrenas. Els alumnes van poder fer preguntes als membres dels dos grups musicals.

L’objectiu de “fer planter” del festival és doble, ja que dues de les línies estratègiques passen per arribar a nous públics, però també a nous grups. Per al segon objectiu, Strenes ha creat aquest any la secció Talent Gironí, per potenciar grups emergents de la demarcació.