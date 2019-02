Dones i tecnologia a la Mobile Week

La jornada de la Mobile Week Girona que se celebra avui a l’Auditori de la Mercè de Girona debatrà sobre la falta de dones en els àmbits tecnològics. Fadima Diawara, Gisela Vaquero, Mariona Serra, Absolutely Khaoula, Montserrat Jordi i Elena Rico presentaran els seus projectes i les seves experiències professionals i personals com a dones en àmbits empresarials tradicionalment masculinitzats. Després de les seves presentacions es farà un debat sobre les seves experiències.

A la mateixa jornada s’abordarà com incorporar coneixement digital a les necessitats actuals i futures de les organitzacions, empreses i institucions. També com ha canviat el camp de l’educació amb la incorporació de l’aprenentatge a través de les tecnologies. Un altre dels aspectes que s’hi debatran és com es pot millorar la coordinació entre les universitats i els centres de formació professional i les empreses per adaptar els processos d’aprenentatge dels estudiants a nous llocs de treball.

En els diàlegs de la jornada es parlarà sobre l’actitud d’aprenentatge permanent al llarg de la vida, amb Aina Juliol i Jaume Vilalta. En una altra de les converses s’abordarà l’aprenentatge a l’empresa i la transferència de coneixement, amb la participació de Judith Viader i M. Àngels Pèlach. El moderador de la jornada serà el periodista de TV3 Xavier Graset.

La Mobile Week Girona, que es va inaugurar ahir i no dijous per no coincidir amb la vaga, acaba dilluns amb debats sobre economia i tecnologia.