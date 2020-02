Toni Soler obre dissabte la Setmana dels Rahola

La VIII Setmana dels Rahola, que s’allargarà fins al 20 de febrer, s’obrirà dissabte a l’aula magna de la Casa de Cultura de Girona amb la intervenció de Toni Soler, columnista de l’ARA i director del programa Està passant de TV3, que conversarà sobre L’humor necessari amb la periodista Clara Sánchez-Castro. L’acte de lliurament dels XI Premis Carles Rahola de Comunicació Local tindrà lloc el 20 de febrer a l’Auditori de Girona i serà conduït pels actors Rafel Faixedas i Carles Xuriguera.

En aquesta gala es faran públics els noms dels guanyadors de totes les categories dels guardons (excepte la de projecte de comunicació, a la qual no s’ha presentat cap treball), així com el del guanyador de la beca dels Premis Rahola, instituïda per l’Ajuntament de la ciutat i dotada amb 3.000 euros.

Propostes d’actualitat

La nova edició de la Setmana dels Rahola ofereix un programa farcit de propostes d’actualitat. Per al dimecres 12 s’ha programat una taula rodona protagonitzada per tres periodistes especialitzades en crònica negra: Rebeca Carranco, Anna Punsí i Tura Soler, que descobriran el dia a dia de la seva feina i algunes de les anècdotes més curioses que han viscut. L’endemà es commemorarà el Dia Mundial de la Ràdio amb la taula rodona Ràdio i diversitat a Can Gruart de Vilablareix.

Dues figures claus en la defensa del medi ambient, Martí Boada i Jordi Sargatal, encetaran la recta final de la Setmana dels Rahola parlant, el dilluns 17, sobre la responsabilitat dels mitjans de comunicació en la resposta a l’emergència climàtica. L’endemà, el dimarts 18, serà el torn de l’homenatge al fotògraf, dibuixant i periodista Jordi Soler, creador de la tira sobre Sísif, que des de l’any 1982 es publica diàriament a El Punt Avui : un personatge que canvia de roba i de fesomia a cada vinyeta i que manté diàlegs impossibles amb altres personatges tan surrealistes com ell. A l’entorn d’aquest homenatge s’ha organitzat una taula rodona amb tres dels grans il·lustradors catalans: Miquel Ferreres, Jaume Capdevila (Kap) i Joan Antoni Poch (JAP). Els tres exposaran com s’ho fan per condensar en un dibuix tota la càrrega d’una notícia i parlaran de la situació de l’humor gràfic.

Tendències comunicatives

Les tendències comunicatives entre els més joves seran l’eix central de la taula rodona que tindrà lloc el dimecres 19, en la qual tres coneguts instagramers (Khaoula Boumaaza, Juliana Canet i Joan Grivé, amb més de 50.000 seguidors cadascun) oferiran el seu punt de vista sobre què busquen els adolescents i els joves en les xarxes socials i quin paper té el periodisme (si és que en té cap) en la seva dieta informativa. A més, el dimecres 18 de març el periodista David Jiménez, autor del bestseller El director, repassarà la seva trajectòria. La programació sencera es pot consultar a la web www.premiscarlesrahola.cat.