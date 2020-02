Torna a Girona el gran festival del ciclisme

Ciclisme a dojo en plena primavera. La quarta edició del festival Sea Otter Europe, que es va presentar ahir amb unes quantes novetats i amb més patrocinadors que mai, convertirà de nou Girona en la capital mundial d’aquest esport. Del 29 al 31 de maig es viuran tres dies d’activitat ciclista 100% amb propostes per a tots els públics. Els organitzadors de l’esdeveniment, que l’any passat va atraure 60.000 visitants, 500 marques i 6.100 participants a les proves esportives, continuen atents a les tendències i no paren de repensar les activitats. “Ens esforcem a millorar i, sobretot, intentem incrementar la participació internacional. Ara mateix tenim prop de cinquanta nacionalitats entre competició i indústria”, va explicar Albert Balcells, director del festival.

Una ambaixadora de luxe

La ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot, campiona del món de ciclisme en ruta, ciclocròs i BTT, serà l’ambaixadora d’aquesta edició. “És una icona mundial i simbolitza perfectament l’esperit del festival”, va afirmar Oriol Sallent, director d’operacions del Sea Otter Europe. “M’agrada que en aquest esport cada cop hi hagi més dones i es posi més l’accent en figures femenines”, va indicar Núria Pi, regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona. Segons ella, “consolidar-nos com a ciutat europea de la bicicleta és tot un honor”. En la mateixa línia, Jordi Camps, diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, va declarar: “La Sea Otter Europe és molt més que un esdeveniment esportiu i va molt més enllà dels tres dies que dura. El turisme esportiu en un entorn fantàstic com el de les comarques gironines ja és una realitat i cada cop va creixent més”. Carles Ferrer, delegat gironí de la Federació Catalana de Ciclisme, va resumir el que representa per a ell un esdeveniment d’aquesta mena: “Un luxe, un orgull”.

Com en les edicions anteriors, el festival inclourà totes les modalitats ciclistes en una quinzena de proves. Carretera, BTT, gravel, trial, BMX, bicis elèctriques, sortides familiars i exhibicions nodreixen el programa. “És molt extens i va des de l’alta competició a nivell internacional fins al Sea Otter School, una proposta que ens permet promoure les escoles de ciclisme i fomentar aquest esport entre els més joves”, va apuntar Balcells.

Mecànics i pel·lícules

El director del festival també va anunciar, sense donar-ne gaires detalls, dues de les novetats de la quarta edició: “Farem el primer campionat d’Europa de mecànics i un festival internacional de pel·lícules de ciclisme”. Entre les proves més emblemàtiques hi figuren la Ciclobrava de Sea Otter Europe, una marxa cicloturista pels millors racons de les carreteres gironines; enguany s’han programat tres recorreguts, de 140, 95 i 70 quilòmetres. Entre les proves BTT, la més destacada és la Super Cup Massi, un prestigiós circuit de XCO d’alt nivell, format per quatre proves de categories UCI HC, C1 i C2. A més, la vall de Llémena acollirà -en dos circuits, un de 70 km i l’altre de 37- la Marathon Cup BTT, amb punts UCI per a professionals i apta també per a la categoria Open. La Canyon E-MTB Marathon, una cursa no competitiva dissenyada per als amants de les bicicletes elèctriques, i la Girona Gravel Ride són altres punts forts del festival. Com de costum, el gruix de les activitats es concentraran a l’àrea de Fontajau. La programació sencera es pot consultar a la pàgina web www.seaottereurope.com.