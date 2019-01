Torna la polèmica per la construcció d’un aeròdrom a Bellcaire d’Empordà

Els veïns i opositors a la construcció d’un aeròdrom a Bellcaire d’Empordà tornen a posar-se en peu de guerra. L’ajuntament ha decidit que la setmana vinent aixecarà la suspensió del projecte per fer un camp de vol en uns terrenys del municipi de 87.000 metres quadrats, que són propietat del promotor. El projecte preveu aixecar-hi dues pistes de vol i quatre hangars, un dels quals acollirà un museu dedicat a l’aviació amb una exposició d'aeronaus clàssiques i històriques.

L’equip de govern va aprovar-ne la tramitació al mes de setembre, però davant de les crítiques veïnals va decidir aturar-lo al novembre, per demanar informes de l’impacte acústic i paisatgístic que tindrien les noves instal·lacions. Paral·lelament, el promotor va presentar un recurs a la suspensió.

Ara l’ajuntament té tota la documentació i ha decidit que aixecarà la suspensió, i ha recordat que es poden presentar al·legacions. Un cop superat el termini per fer els escrits, hi haurà tres escenaris possibles: que s’aprovi el projecte i arribi a la comissió d’urbanisme, que s'hi detectin mancances i es demanin canvis al promotor, o bé que es desestimi.

Els ecologistes i els veïns contraris a l’aeròdrom, que s’han unit en una plataforma, ja han avisat que presentaran al·legacions perquè consideren que tindrà “un impacte molt important”, especialment pel que fa a soroll, i no creuen que sigui beneficiós per al municipi, segons la portaveu de la plataforma veïnal, Maria Mercè Rovira.

A més, un dels apartats que miraran amb lupa és la “suposada” utilitat pública del museu. I és que es vol aixecar l’aeròdrom en uns terrenys catalogats com a rústics, cosa que només es permet si les instal·lacions tenen una utilitat pública. “A la reunió ens van explicar que les peces que s’hi volen exposar no són originals sinó rèpliques, i d'això, en tot cas, en podríem anomenar col·lecció però no museu”, ha dit Rovira. Per aquestes raons la plataforma presentarà informes complementaris per intentar tombar el projecte constructiu.