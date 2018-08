Torra reitera que la commemoració del 17-A és per homenatjar víctimes i servidors públics

Una tarda d’activitats per promoure la convivència i la pau. Aquesta va ser la proposta de l’Ajuntament i les entitats de Ripoll per commemorar el primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils la vigília del 17-A. Una proposta que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha posat com a exemple “que cal seguir”. “Només serem un poble si els nostres valors són la cohesió, la solidaritat, la convivència i la pau”, ha afirmat des de la capital del Ripollès minuts abans de participar en les activitats que s’havien organitzat.

En declaracions als mitjans, Torra ha reiterat que l’acte de commemoració que es farà demà a Barcelona ha de servir “per homenatjar les víctimes i acompanyar els seus familiars en el dol”. En aquest sentit, ha respost les crítiques d’algunes víctimes que han denunciat que s’han sentit “abandonades per les autoritats”. “Sempre hem estat al costat de les famílies; lamentem si s’ha pogut fallar puntualment, però res és més important que acompanyar-los en el camí del dol”, ha subratllat.

A més, ha afegit que els actes de commemoració també han de servir per agrair "la immensa professionalitat i l'excel·lent feina" dels servidors públics: des dels agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana fins als cossos d'emergències. Per aquesta raó, una de les manifestacions previstes per demà, i en la qual participarà Torra, es farà davant la presó de Lledoners, on estan empresonats els exconsellers, entre els quals Joaquim Forn, que era el responsable d'Interior durant el 17-A. "Anirem a Lledoners, on Forn i la resta de consellers estan empresonats de manera indecent", ha assenyalat el president.

Per la seva banda, l’alcalde de Ripoll, Jordi Monell, ha reclamat “saber tota la veritat” sobre els atemptats, en referència a la relació del suposat cervell dels atacs terroristes, l’imam Abdelbaky Es-Satty, amb el CNI i la policia espanyola. “No renunciarem a conèixer tota la veritat per poder girar full i tancar el cicle de dol”, va deixar clar l’alcalde.

Tot seguit, Torra i Monell, acompanyats de més representants polítics com les conselleres Elsa Artadi i Teresa Jordà, han participat en les activitats que s’han organitzat a la plaça del Monestir sota el títol “Ripoll per la convivència”.

Per exemple, en una de les activitats es proposava que els assistents expliquessin quin granet de sorra aportarien per millorar la convivència, i Artadi i Jordà han respost que apostaven pels “petits gestos, com una mirada o un somriure”. En una altra, els organitzadors plantejaven una afirmació com “Vivim però no convivim” o “La gent és d’on ha nascut”, i els participants havien de situar-se en el cercle del sí, del no o del no ho sé. En funció dels arguments que donava cadascú, podien anar canviant d’opinió.

“Estan molt bé perquè totes les activitats et feien plantejar-te com mirem el món”, han indicat M. Carme Tarragó i Bibiana Colom, una mare i una filla veïnes de Ripoll, que ahir no es van perdre la proposta de commemoració. “Nosaltres coneixíem els autors dels atemptats i hem vingut en solidaritat amb les víctimes, amb les famílies i amb tot el poble”. Uns motius semblants als de la veïna Montserrat Soler: “El que ha passat és molt greu, tots els coneixíem i no ens ho expliquem. Per això el més important és fer activitats junts que fomentin el coneixement entre nosaltres”, ha afirmat la veïna abans de participar en una altra de les activitats.

La tarda de propostes organitzades per entitats ripolleses que s'ha hagut d’aturar per la forta pluja que ha començat a caure. La resta d’actes previstos, com la lectura d’un poema, s'han traslladat a l’església de Sant Pere, on la lectura del manifest ha posat el punt final a la commemoració.

“Donem la nostra mà i oferim el nostre cor a totes les víctimes perquè el seu patiment no sigui en va. Hem de pensar tots com avançar cap a una convivència plena i sempre en pau, gràcies als ripollesos i ripolleses, i visca Ripoll”. Una declaració d'intencions, llegida per representants veïnals, amb un sol objectiu: que Ripoll passi de ser el bressol de Catalunya a ser el bressol de la convivència a Catalunya.