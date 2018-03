Toti Soler, 50 anys als escenaris

DES QUE VA INICIAR la seva carrera artística, el 1965 amb Els Xerracs, Toti Soler ha publicat una trentena de discos i ha fet una infinitat de col·laboracions. Ara es presenta acompanyat de la veu de Gemma Humet i del seu trio -Marc Prat i Arnau Figueres- i proposa un recorregut captivador per la seva obra de guitarra i cançó a través dels millors temes que ha escrit durant més de mig segle. Si bé és cert que Soler és conegut pel gran públic per ser un mestre posant música a la veu dels poetes i per col·laborar amb grans cantautors dels Països Catalans (destaca el seu periple de 24 anys amb Ovidi Montllor), no és menys cert que la major part de la seva creació musical és desconeguda. Demà actua a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles a les 21 h amb l’espectacle Més de 50 anys.