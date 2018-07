Tres vespres amb doble concert al Fòrum Romà d’Empúries

A l’escenari del Fòrum Romà d’Empúries, al bell mig del jaciment arqueològic grecoromà, hi pujaran aquest agost grans noms de la música catalana programats dins el cicle Concerts al Fòrum Romà, organitzat per TEMproductions amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Des del 2014 aquesta col·laboració ha permès organitzar un total de 19 concerts en aquest espai privilegiat, amb una assistència de 14.000 persones.

Nits de doble concert

En l’edició d’aquest estiu, l’estrena del cicle Concerts al Fòrum Romà anirà a càrrec de Jorge Drexler i de Judit Neddermann. El primer presentarà en directe les cançons de Salvavidas de hielo, un treball gravat a cavall entre Ciutat de Mèxic i Madrid. La mateixa nit Judit Neddermann presentarà els temes del seu tercer treball discogràfic en solitari.

L’endemà, dia 4, ocuparan l’escenari del Fòrum Romà el cantant Ramon Mirabet, que presentarà les cançons del seu tercer disc, i The Excitements, que aportaran ritme i soul amb els temes del seu disc Bre aking the rule.

El cicle de concerts al Fòrum Romà es tancarà el dia 11 d’agost amb una altra nit de doble concert: hi actuaran Joan Dausà, que presentarà el seu nou disc, Ara som gegants, i Paula Valls, que presentarà I am, el seu primer treball de llarga durada, un disc completament dirigit per ella i produït per David Soler. Les entrades poden adquirir-se a la web www.concertsempuries.com.