‘Plecs’, de Tura Sanz, inicia un any de gira a la Casa de Cultura

Sota el títol Plecs, l’artista Tura Sanz (Ordis, 1992) mostra a la Casa de Cultura de Girona un conjunt de peces amb les quals vol mostrar “la relació entre el jo i el cos, i com aquesta relació adquireix presència física en forma d’obra”. L’exposició integra obres fetes amb diferents gèneres i tècniques, des de la pintura fins a l’oli sobre fusta, passant per l’escultura, el dibuix o el grafit. Totes les peces s’apleguen sota un denominador comú, els Plecs que s’expliciten al títol de la mostra. Segons l’artista, els plecs són “un conjunt de coses unides ordenadament”, o de “pàgines d’un llibre plegades pel mig” o “també dels plecs del cos”, un tema recurrent en el projecte.

L’exposició inclou una instal·lació de quatre projeccions mitjançant la qual l’artista convida l’espectador a submergir-se en el concepte plecs de manera vivencial: es tracta d’un petit cubicle tancat, a les parets del qual quatre grans pantalles projecten una imatge que, malgrat que sembla la mateixa, en cada cas és diferent.

La mostra de Tura Sanz va guanyar, juntament amb El món com a meditació, de Maria Mercader, l’última convocatòria del cicle Exposicions Viatgeres, que organitza la Diputació de Girona. Com en tots els projectes guanyadors, la mostra de Tura Sanz comença el seu cicle itinerant a la Casa de Cultura de Girona (on es podrà veure durant tot aquest mes de setembre) i després iniciarà un periple de tot un any per diversos municipis de les comarques gironines, com ara Castellfollit de la Roca, Lloret de Mar i Ripoll.