La UGT escenifica les dificultats laborals de les dones

El sindicat Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya va muntar dimarts una acció reivindicativa per escenificar les dificultats de les dones i reclamar la igualtat de gènere. Ho va fer a les escales de la Pujada de Sant Domènec de Girona, on va col·locar uns cubs en què es podien llegir paraules com pobresa, lactància, recursos, promoció o estrès. Totes estaven relacionades d’alguna manera amb els problemes amb què es troben les dones en l’àmbit laboral.

La secretària d’igualtat del sindicat, Eva Gajardo, va explicar que la bretxa salarial es manté com un dels principals reptes a resoldre. També va recordar que les dones ocupen sectors d’activitat que estan més mal remunerats i que tenen limitacions per ascendir.

“Sostre de vidre”

L’escenificació va atraure força públic. A la part de dalt de les escales hi havia una filera d’homes darrere d’un plàstic transparent en què es llegia “Sostre de vidre”. Tres dones de diferents edats van pujar per les escales recollint els cubs, els van agrupar a la part alta i seguidament els van tirar a terra per exemplificar la lluita del feminisme contra els nombrosos esculls que es troba.