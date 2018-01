La Unión, Las Migas i Juan Perro en concert acústic a Peralada

Las Migas, La Unión o Los Rebeldes són alguns dels artistes que aquest any actuaran en petit format a Casino Peralada. En total, s’han programat set concerts amb alguns dels noms més reconeguts del panorama espanyol. El 23 de febrer estrenarà el cicle el trio madrileny La Unión; una setmana després, el 2 de març, serà el torn de Las Migas, que interpretaran el seu últim disc, Vente conmigo, que incorpora tocs llatins i electrònics.

El 6 d’abril, la primera banda de rockabilly d’Espanya, Los Rebeldes, presentarà A flor de piel, el seu últim àlbum gravat en format acústic i que conté els grans èxits de la seva carrera combinats amb nous temes. L’11 de maig la cantant sevillana Alba Molina presentarà el seu nou treball Caminando con Manuel, un àlbum que posa l’èmfasi en el repertori del seu pare, Manuel Molina. El 15 de juny serà el torn d’una figura cabdal de la música en castellà com Kiko Veneno. El cantant i compositor portarà l’espectacle Cantecitos de ayer y de hoy, un dels seus directes més ambiciosos.

Després de la pausa estival, Coque Malla, exlíder de Los Ronaldos, presentarà el 19 d’octubre en acústic Irrepetible, el seu últims treball. Tancarà el cicle Juan Perro el 16 de novembre.

Homenatges de primera línia

D’altra banda, Casino Peralada ha programat quatre homenatges internacionals a grans estrelles de la música en format de sopar i espectacle. El 16 de febrer, Shanay Holmes homenatjarà la desapareguda Whitney Houston. Un mes després, el 16 de març, el millor homenatge del Regne Unit a The Beatles. El 20 d’abril Lejaune André interpretarà Stevie Wonder, i per la revetlla de Sant Joan tancarà el cicle Totally Tina!, en homenatge a Tina Turner.