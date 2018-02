Universitaris de més de 50 anys trien al seu gust assignatures de la UdG

Entre les múltiples opcions culturals que els jubilats gironins tenen a l’abast destaca un programa de la UdG que anys enrere va impulsar el professor Josep Torrellas (1945-2013). Està pensat per a les persones de més de 50 anys que volen matricular-se en algunes assignatures sense seguir els itineraris establerts per a l’obtenció dels títols universitaris.

“Actualment tenim 111 alumnes i el perfil és més aviat alt: gent de lletres, metges, professors universitaris... Acostumen a ser persones amb molta formació”, explica Sílvia Lloveras, que fa vuit mesos que és cap de la unitat de Compromís Social de la UdG. “Per promoure altres formes de formació continuada, aquest programa dona suport a les Aules d’Extensió Universitària i organitza cada semestre els seminaris Actualitza’t”, apunta Sílvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís Social.

Els alumnes poden matricular-se en un màxim de 40 crèdits cada curs acadèmic i se’ls considera estudiants, no oients, tot i que els exàmens i els treballs són opcionals. El programa ofereix places en set facultats -Lletres, Turisme, Educació i Psicologia, Ciències, Ciències Econòmiques i Empresarials, Dret i Infermeria- i a l’Escola Politècnica Superior.

Per gimnàstica mental

“El fet que els sèniors compartim espai i temps amb júniors és enriquidor per a uns i altres, especialment si cal col·laborar en algun grup mixt per assolir les verificacions. L’avantatge de conviure amb persones carregades de futur il·lusiona els que portem molt llast de passat”, comenta Josep Vall-llosera, que en els últims deu cursos s’ha matriculat en divuit assignatures. “Els viatges d’estudi amb professorat adequat aporten un complement gens menyspreable”, opina Vall-llosera. “Com que a certa edat convé tractar-se amb clemència, l’oportunitat de poder escollir professor competent i amè en horari adient comporta, per a un recorregut una mica prolongat, haver de canviar de disciplina”, afegeix. Per això, fins ara ha fet assignatures d’història, literatura, filosofia i art. “No em sembla cap inconvenient en un tipus d’estudi que es fa per plaer i gimnàstica mental. És com la visió una mica diferenciada dels ulls, que dona relleu. També et permet fugir de l’obsessió que crea el temps que vivim”, reflexiona.