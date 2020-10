Veda en la pesca de sèpia a Roses i Pals

Els pescadors de la badia de Pals i Roses no podran pescar sèpies durant dos mesos a l’any, segons ha acordat el Comitè de Cogestió de la Sèpia. La veda, que s’allargarà fins al 31 d’octubre, és obligatòria tant per a la pesca professional com per a la recreativa. L’objectiu és garantir la pesca sostenible i assegurar la continuïtat de l’espècie en el litoral gironí. Les arts per a la pesca de sèpia hauran de ser les nanses i el tresmall per als professionals i la potera per a la pesca recreativa.

També es limita el nombre de permisos especials per a la captura d’exemplars. Es farà en funció de la dedicació històrica, i es consideraran criteris científics, ecosistèmics i socioeconòmics. El pla de gestió de la sèpia també implica la creació d’unes àrees delimitades per situar-hi elements que facilitin la repoblació de l’animal. Aquest pla servirà de referent per a l’aplicació d’altres plans de gestió per a altres espècies o modalitats pesqueres, amb l’objectiu d’assolir un nivell de pesca sostenible.