Vint anys de premis a la cultura de la solidaritat

Creats ara fa vint anys per donar a conèixer “la cultura de la solidaritat” i obrir un espai de debat sobre el paper dels mitjans de comunicació dins la societat, els premis LiberPress celebren el dia 5 d’octubre una edició especial marcada per la celebració de les seves dues dècades de trajectòria i pel reconeixement dels llaços com a “símbol” per denunciar injustícies o donar suport a causes solidàries. El llaç serà el Gest d’aquest any, que no és un premi sinó el símbol que cada any, sempre diferent, impregna la gala dels LiberPress. Hi haurà llaços grocs, els del Procés, però no seran els únics, segons el president dels premis, Carles McCragh: “També hi haurà els llaços de tota una àmplia gamma de colors que serveixen per denunciar altres injustícies o visualitzar malalties”.

La llista de guardonats d’aquest any l’encapçala el dibuixant i caricaturista nord-americà Peter Kuper. Segons McCragh, “a través dels seus còmics i dibuixos aguts i valents, Kuper ha retratat i denunciat la insolidaritat, l’autoritarisme i molts aspectes de la deshumanització de la nostra societat, i ho ha fet des de plataformes que arriben i influeixen a tot el món, com el New York Times ”.

En l’apartat de cinema, el guardó d’aquest any recau en la productora i guionista Silvia Venegas, directora de films com Boxing for freedom i de moltes altres pel·lícules, en les quals “denuncia les injustícies i defensa els drets humans”. Almudena Grandes rebrà el premi LiberPress de literatura “pel seu amor personal i literari a la llibertat pròpia i a la dels altres”, i Carlos Magdalena, que ha treballat en diferents projectes per salvaguardar espècies vegetals amenaçades, serà guardonat amb el premi LiVerdPress.

La cançó, eina de pau

En l’apartat musical es premiarà Marina Rossell “per entendre la cançó com una eina de pau”. Altres dels guardonats seran la Fundació Oncolliga Infantil Enriqueta Villavecchia, el dibuixant basc Eneko de las Heras i Metges Sense Fronteres. També la cuinera Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, del Celler de Can Roca.

El Memorial LiberPress serà per a Carles Rahola, assassinat pel franquisme. Els guardons compten amb el suport de la Diputació de Girona. “També ens mou la solidaritat i dins els nostres programes d’actuació hi ha espai per a les accions que ens fan avançar cap a una societat més justa i sostenible”, diu Miquel Noguer, president de la Diputació.