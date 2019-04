Vint novetats d’autors gironins per a la diada

Brau Edicions ha recuperat la novel·la El carrer, de Lluís Romero, un autor que va obtenir el premi Nadal i que als anys 50, quan va començar a passar temporades a Cadaqués, es va introduir en l’ús del el català. Rafael Nadal, amb El fill de l’italià, és una de les apostes de l’editorial Columna. També el seu germà, Quim Nadal, presenta un llibre de memòries escrit a raig, Històries d’alcalde, editat per Gavarres, en què passa revista amb un to irònic als seus anys com a alcalde de Girona.

Entre el cel i la terra és la primera novel·la del músic gironí Gerard Quintana, que seguint les passes de Lluís Llach, salvant les distàncies, es vol reinventar com a escriptor. Entre els llibres culinaris hi ha Cuina mare, de Joan Roca, en què recupera les receptes tradicionals que li preparava la seva mare. David Pagès ha fet un llibre col·lectiu, titulat Què t’ha ensenyat la vida?, en el qual recull les respostes de 202 testimonis més grans de 65 anys. Sílvia Soler ha escrit la novel·la El fibló, sobre la història de tres germans que hereten una casa i decideixen anar-hi a viure.

Memòria recuperada

Jordi Arbonés, Nif, recupera la memòria d’una generació a Camí de ronda, una mena de crònica autobiogràfica sobre els anys dels okupes i els objectors de consciència editada per la Diputació de Girona, que també ha publicat els Clàssics revisitats de Vicenç Pagès, una rigorosa aproximació a 54 prosistes nascudes abans de 1920 que han tingut una llarga relació amb les comarques gironines. L’antologia de contes Exorcismes (Empúries) i l’aromàtic Les olors en la literatura (Vibop) completen la triple oferta de Pagès per a aquesta diada.

Un altre dels pesos pesants de les lletres catalanes, Toni Sala, explora la relació entre el coneixement i el mal a la novel·la Persecució (L’Altra Editorial), mentre que Rosa Torrent relata en clau d’humor les intrigues familiars que afloren durant la vetlla d’un avi a Segones oportunitats (Gregal) i Cristina Malagelada descriu l’actuació de la màfia russa al litoral gironí a la trepidant Costa Bratva (Stonberg Editorial).

El periodista de l’ARA Jordi Bofill ofereix una crònica de l’ascens del Girona FC a Primera Divisió a Els millors anys de la nostra vida (Llibres del Segle). També en clau gironina, Joan Boadas i David Iglesias immergeixen el lector en la Girona desapareguda, un llibre farcit de fotografies i coeditat per Efadós i l’Ajuntament de Girona. Una altra de les obres llamineres per a aquest Sant Jordi, editada per Sidillà, són les Llegendes de nit recollides i reelaborades per Miquel Martín.

La força poètica de Roger Costa-Pau a Ara en veure-hi (Cafè Central), l’humor tarantinià de Miquel Aguirre a Animals dels marges (Llibres del Delicte) i la bestialitat de Damià Bardera a Un circ al pati de casa (Empúries) són altres reclams literaris a tenir en compte.