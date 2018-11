Xuixos a la brasa per postres i de cinc sabors diferents

Julià Castelló és un dels noms destacats en el món del xuixo a Girona. Va tancar la pastisseria familiar el 2014 perquè feia uns anys que havia decidit que volia apostar exclusivament pel xuixo. “En una fira dolça que es va fer a Santa Coloma de Farners l’any 2002 o 2003, teníem la parada al costat de Galetes Trias. El senyor Joaquim Trias va passar per allà, va veure els xuixos que teníem i va dir que feien molt de goig. N’hi vaig oferir un i, després de tastar-lo, em va dir que era una meravella i que ja no en corrien, de xuixos com aquell”, explica Castelló. “Ben content, ho vaig dir a casa meva i després, rumiant-hi, vaig veure que teníem un producte que era com un gegant amb els peus de fang”, afegeix.

De resultes d’això, es va centrar en el xuixo i en va vendre, a més de pastisseries, fleques i cafeteries, a restaurants, que en els últims anys els han incorporat a la seva carta de postres, i que els han reinventat fent-los a la brasa o a la planxa. “Nosaltres els servim un producte de molta qualitat i ells acaben fent-lo de la manera que creuen necessari. Els cuiners són molt trempats i creatius i estan fent coses meravelloses amb el xuixo. Han aconseguit que la gent torni a agafar el gust pel xuixo”, diu Castelló. “Un xuixo menjat dues o tres hores després de ser fet és sublim, però d’aquesta manera se li dona una altra vida”, diu Garcia-Arbós. Actualment, del seu obrador en surten cada any 120.000 xuixos artesans, que es distribueixen arreu de Catalunya, França i Anglaterra.

En fan de cinc sabors: el clàssic de crema de tota la vida; de xocolata, que porta una crema potent de cacau; amb compota de poma 100% poma de Girona; amb ratafia, per encàrrec de la Confraria de la Ratafia -“que funciona cada dia millor”, segons Castelló-, i el que van presentar poc abans de Fires de Girona, que és de pastís de formatge amb melmelada de gerds.