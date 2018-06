Contradiccions sobre la presència al pantà de l'acusat pel crim de Susqueda

La declaració de la dona de l'acusat pel doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, no ha proporcionat, d'entrada, gaire llum a la investigació. El jutjat de Santa Coloma de Farners que porta el cas ha citat l'esposa de Magentí, tal com havia demanat la fiscalia, com a testimoni per intentar aclarir alguns dels interrogants de l'assassinat dels joves del Maresme. Però el seu relat no ha acabat de coincidir amb el de Magentí ni amb el de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Segons fonts de la defensa, la dona ha confirmat que l'endemà del crim ella i Magentí van anar al pantà de Susqueda, però ha negat que el detingut la deixés sola unes quantes hores.

"Ha assegurat que es van separar una estona, però que en tot moment van mantenir contacte visual l'un amb l'altre", ha apuntat la defensa, que ha afegit que disposa de tres fotografies d'aquell dia, en una de les quals es veu Magentí pescant amb canya. Ara bé, la declaració de la dona contradiu la dels investigadors, que sostenen que ella es va quedar sola més de dues hores, una estona que l'acusat hauria aprofitat per amagar el cotxe de les víctimes i altres rastres del crim. El relat de la dona també contradiu l'explicació que va donar Magentí en un dels interrogatoris dels Mossos (quan encara no l'investigaven formalment).

Així mateix, l'esposa de l'acusat ha afirmat que en aquesta visita al pantà l'endemà del crim va veure un grup d'homes que "li van fer por" a prop del Mas Llomà –una zona pròxima on van matar la parella del Maresme–. La dona ha reconegut que anava molt sovint a Susqueda amb Magentí a fer tota mena d'activitats, com pescar, collir bolets i fer llenya: a vegades hi anaven junts i d'altres separats. També ha admès que Magentí i el seu fill tenien una plantació de marihuana al pantà, "però que estava allunyada de la zona" on van assassinar els joves. Tot i això, segons la defensa no ha quedat clar quins dies hi va anar ella perquè no ho recorda amb exactitud.

Defensa la innocència de l'acusat

La dona del principal sospitós pel crim de Susqueda ha defensat la innocència de la seva parella davant el jutge de Santa Coloma. El tribunal l'ha citat a declarar aquest matí tant a ella com la seva filla, que viuen al seu país d'origen, Colòmbia. Pel que fa a un missatge que la dona va enviar al 112, ella mateixa ha reconegut que aquell dia es van enviar des del seu mòbil dotze SMS a diferents destinataris "perquè hi devia tenir algun virus", però que mai s'havia sentit amenaçada. En aquest sentit, la dona ha assegurat que "mai havia tingut por de Magentí", malgrat que sabia que anys enrere havia matat la seva primera dona a trets.

Per contra, l'advocada de l'acusació particular, Maria Monguilod, ha afirmat que "mare i filla no han sortit del guió que tenien planejat i quan alguna pregunta les pressionava una mica deien que no ho recordaven". Sobre la fotografia on surt Magentí pescant, Monguilod ha valorat que ella "no té tan clar com la defensa que s'hi vegi clarament l'acusat".

En paral·lel, fonts de la defensa han criticat el jutge que porta el cas perquè "en els quatre mesos i mig que Magentí porta empresonat només ha ordenat dues diligències, que són les declaracions de la mare i la filla", que han considerat que no tenen cap importància per aclarir el doble assassinat. "Ens agradaria que cada dia s'ordenessin diligències per trobar els veritables autors del crim", han demanat.