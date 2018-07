L’Ajuntament de Salt presenta una nova marca

L’Ajuntament de Salt ha presentat “Salt es viu, Viusalt.cat”, una nova marca que neix amb l’objectiu d’esdevenir la principal eina promocional de la ciutat. Està formada per sis traços que dibuixen una S i cadascun explica els valors de Salt com a ciutat i de la gent que hi viu: és natura, és cultura, és esport, és associacionisme, és coneixement i són fires.

Els tons verds i blaus representen tota la diversitat i riquesa de Salt amb les Deveses, el seu riu Ter i la indústria tèxtil que es va formar gràcies a aquest com a naixement i element dinamitzador de la ciutat.

La marca es desplega amb un nou projecte comunicatiu que neix a partir de la nova pàgina web www.salt.cat, que es converteix en el punt de partida per accedir als tres grans eixos de la comunicació de Salt: www.viusalt.cat –amb una agenda de la ciutat i informació bàsica de la vila–, www.viladesalt.cat –amb informació ciutadana i de serveis–, i www.infosalt.cat–amb notícies i actualitat.

A més, l’Ajuntament de Salt ha creat un manual d’aplicació de la nova marca per facilitar-ne l’accés a tots els veïns i veïnes, associacions, entitats i administracions públiques.