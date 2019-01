“El alcalde de Vírgenes”

La web de La Vanguardia mantenia ahir a mig matí un destacat on, parlant de la detenció de l’alcalde Ignasi Sabater, el municipi de Verges apareixia traduït com a Vírgenes. Que les traduccions automàtiques fan molt de mal i són un camp de mines per a molts mitjans ho sabem des dels temps gloriosos del “Llegeixo Messi” o del “Vaig donar Maria” (en lloc de Di Maria), que van arribar a aparèixer publicats, però ja Josep Pla advertia fa molt temps que “el bilingüisme és una tragèdia”. Algunes captures de pantalla d’aquest curiós nyap corrien ahir com la pólvora per WhatsApp i, sorprenentment, molts receptors estaven convençuts que es tractava de fakes o manipulacions de Photoshop. Ja ho deia la cançó de La Trinca sobre un senyor de Santa Coloma que va anar a Madrid decidit: “ Aquí hay para alquilar sillas ”.