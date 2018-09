Després d’haver hagut d’ajornar la presentació al mes de juny per una laringitis aguda, la cantautora de Sant Joan les Fonts Clara Bonfill presenta el seu tercer treball discogràfic (divendres, 14 de setembre, a les 20 h, a la Casa de Cultura), titulat L’Altra cara de l’havanera. Al disc s’endinsa en el món de les havaneres i de la cançó de taverna, un univers que coneix des de petita i que sempre l’ha fascinat. Clara Bonfill ha fet un treball periodístic que dona veu a personatges que no n’havien tingut fins ara, la majoria dones, com l’esposa del llop de mar, a La pell freda, o la mare de la famosa havanera Mare, vull ser pescador. També ha deixat volar la seva imaginació per descriure el moment en què es van enamorar el pastor i la sirena de la sardana L’Empordà.