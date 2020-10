Els alumnes de Mieres inicien vagues contra l’ús de la mascareta

Aquest dimarts les aules de primària de l’Escola Finestres de Mieres (la Garrotxa) només van tenir quatre alumnes. El motiu és que els pares de la trentena d’estudiants que no hi van anar han decidit no portar-los-hi com a protesta pel fet que els seus fills hagin de dur mascareta dins de l’aula. Les famílies recorden que el risc de contagi a Mieres és molt baix i que en els últims mesos no s’hi ha detectat cap cas de coronavirus. Per això han demanat als departaments d’Educació i Salut que repensin l’obligatorietat de la mascareta dins de les aules, sobretot en escoles rurals com la de Mieres.

Si bé les famílies han respectat la norma d’Educació que establia que durant les primeres setmanes seria obligatori portar mascareta a la classe i després s’estudiaria, ara creuen que la situació a Mieres és prou bona com per revocar la normativa. De fet, han optat per protestar perquè en aquestes dues setmanes de curs algunes alumnes “sí que han manifestat molèsties i dificultats per a l’aprenentatge” pel fet de portar mascareta. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMIPA) ha enviat una carta als consellers d’Educació i Salut perquè es revoqui l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a les aules.

Lliure elecció de mesures

En la carta enviada a Josep Bargalló i Alba Vergés també recriminen que no hi hagi hagut “més comunicació i participació” de les famílies en la presa de decisions i en “la lliure elecció responsable de les mesures que afecten els nostres fills”.

Dimecres els alumnes van tornar a les aules, però els pares avisen que mantindran aquestes protestes. La intenció és que un dia a la setmana els nens no vagin a l’escola.