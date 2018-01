50 anys de l’embassament i la central de Susqueda

Aquest 2018 se celebren els 50 anys de l’entrada en servei de la central i l’embassament de Susqueda. Tot i que els primers quilowatts es van generar a finals del 1967, l’embassament no es va acabar d’omplir, de manera progressiva, fins al 1968. Per commemorar l’efemèride, la comissió formada per Endesa, el Consorci del Ter i els municipis de la zona han organitzat diferents actes que es faran durant l’any. El primer va ser l’estrena del documental Susqueda, un pantà diferent, a Anglès.

Fins al desembre, quan els actes es clouran amb una jornada de treballs de recerca dedicats al Ter, el calendari inclou també l’exhibició d’una maqueta de l’antic poble de Susqueda -ara negat per les aigües-, la inauguració d’una exposició a la Sala de les Columnes -dins mateix de la presa-, la presentació d’un vídeo en 3D de l’interior de la central, visites guiades o la instal·lació d’una illa flotant a les aigües de l’embassament, entre d’altres.

L’alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas, considera que la celebració té un regust agredolç: “Ho commemorem perquè és el cinquantè aniversari de la presa, però per a nosaltres no és un fet de joia ni de celebració”. Viñolas recorda que, a diferència de Sau (Osona), els habitants de Susqueda no van poder aplegar-se en un altre municipi que naixés de bell nou. “Van haver de marxar unes 400 persones i anar-se’n a viure pels pobles del voltant”, explica l’alcaldessa. “Van veure’s forçats a abandonar Susqueda amb molta pena, i aquesta és una espina que els ha quedat al cor”, diu Viñolas.