L’altra cara del circ: els artistes locals reclamen més espais i suport

“Guanyar-se la vida amb aquesta feina és complicat, has de ser d’una fusta especial. Només cobrem com a professionals quan estem fent un espectacle, però no quan el creem o l’assagem. En l’aspecte pecuniari és un sector una mica mal valorat, necessites fer altres feines per mantenir l’economia bàsica del dia a dia”.

Aquestes paraules de Berta Escudero, component de la companyia Estampades -fundada el 2009 a Salt i coneguda pels seus números de dansa aèria, plens de plasticitat i poesia visual-, podrien ser subscrites per la immensa majoria dels circaires que el cap de setmana passat es van trobar a Girona per denunciar “la manca de suport institucional i la falta d’espais, que provoca que molts professionals marxin d’aquí a la recerca d’oportunitats millors”, en paraules de Júlia Camacho, secretària de l’associació de circ social Contaminando Sonrisas, que viatja per altres continents per acostar les arts escèniques a persones desfavorides. “Tota l’aposta pel circ que es fa a Girona passa per promoure grans iniciatives privades com el festival Elefant d’Or, sense cap vinculació amb el circ de base ni amb els artistes locals”, afirma.

Medalles i tradicions

“No ens molesta que aquest circ vingui a Girona, sinó la medalla que la ciutat es penja com a capital del circ quan no hi ha ni un espai municipal habilitat per practicar aquesta disciplina”, aclareix Mariona Moya, creadora i única component de la companyia La Corcoles, especialitzada en funambulisme sobre cable d’acer. “A les comarques gironines hi ha una cinquantena d’artistes de circ professionals i quatre col·lectius més amateurs, amb projectes pedagògics i socials”, informa.

“Girona compleix amb la tradició d’exhibició del circ. Una altra cosa és anar creant bases de futur perquè en pugui sortir una indústria relacionada amb el món del circ”, afirma el regidor de Cultura, Carles Ribas. Segons ell, tot i que no hi ha cap espai específic per practicar-hi exercicis circenses, sí que hi ha moltes entitats que fomenten aquesta activitat. “No ens hem de posar la bena abans de la ferida. Si ens diuen què necessiten, els escoltarem i hi col·laborarem en la mesura de les nostres possibilitats”, assegura.

La problemàtica dels col·lectius locals d’aquest sector no es limita a la capital, sinó que es fa extensiva a la resta de la demarcació. Hi ha pocs espais per assajar -Can Cors de Celrà, la Sala Fontova de Calonge, la Coma Cros de Salt i la Co-creativa de Banyoles són els més esmentats pels circaires- i no n’hi ha cap amb les condicions adients, com, per exemple, una alçada mínima de sis metres i punts d’ancoratge i estructures per instal·lar aparells aeris.

Equilibris i precarietats

“Fa deu anys que vaig professionalitzar-me i per mantenir els meus tres fills també he de treballar de formador”, explica Ruben Solés, resident a Fornells de la Selva i fundador de la companyia Circolate. Fa malabars i equilibris amb objectes i assaja “en un local una mica precari de Celrà, a casa i al carrer”. “Viure d’això és difícil però possible. Jo dono classes regulars de circ al gimnàs Wellness de Melianta i al Circ Los de Santa Maria de Palautordera”, comenta Gabriela Fernández, cantant i trapezista que viu a Banyoles i treballa amb El Cigarrito de Después i amb The Flying Pygmys. “Nosaltres anem força a la resta de Catalunya, al País Basc i a la Comunitat Valenciana. I també a Europa, sobretot a Polònia”, informa Paula Radresa, integrant d’Estampades. “Aquí els espais de creació i exhibició estan més encarats al teatre. Els espectacles aeris i amb cables requereixen una infraestructura més complicada”, afegeix.

Raons per marxar

“Costa trobar llocs per assajar. Ara fa poc ho hem fet al Canal de Salt, i també al Galliner de Girona i al teatre d’Osor. Però, en general, no estan acostumats que els demanin espais per fer-hi circ. Les condicions dels espais tampoc no són les idònies. Si ho fossin segur que correria més per aquí”, conjectura Andreu Casadellà, que és d’Anglès i està implicat en uns quants projectes que el duen a treballar “per Girona, Barcelona, Catalunya en general, Madrid, França i Bèlgica”. “És una feina cansada i econòmicament costa fer-te respectar, però visc bé, molt feliç. A poc a poc i bona lletra”, sosté un any i mig després de començar a dedicar-se professionalment a aquest ofici. “És una feina arriscada, perquè et pots fer mal. Si algun dia no puc pujar al trapezi donaré classes de circ”, diu el bordilenc Pau Mercader, equilibrista de Total Circ.

“A Barcelona hi ha un nucli fort de llocs per entrenar-se; a Girona, no. Als que volem seguir vivint i treballant aquí ens resulta complicat. Jo tinc un problema afegit: treballo amb el text en català i és més difícil exportar-lo”, diu Aram Pou, que viu a Sords (Cornellà del Terri) i mentre es forma en circ treballa amb la companyia Qui Sigui juntament amb la poeta Azucena Momo. “El circuit no està adaptat a la nostra oferta; hi ha quasi més oferta que demanda de programació de circ en ajuntaments i festivals de Girona. Això s’accentua més amb els nous formats: al públic encara li costa entendre’ls i als programadors els costa arriscar-se en propostes allunyades del concepte tradicional. Com que, en general, el circ és fàcil d’exportar, hi ha un èxode d’artistes que se’n van a estudiar a fora i s’hi queden perquè aquí no hi tenen cabuda”. N’és un exemple el gironí Aleix Lidon, que viu a Chambéry (França) i forma part de la companyia Non Sin Tri, en procés de creació. Fa deu anys va ser campió mundial d’un esport extrem -trial en monocicle-, però fa temps que s’ha decantat pel circ. “Fem un trio multidisciplinari, amb malabars, monocicle i corda”, detalla. “Molts artistes d’aquí marxem a formar-nos a fora i al tornar trobem un mercat molt limitat en què costa molt poder-t’hi dedicar professionalment. Això t’obliga a marxar altre cop o a treballar en altres coses”, observa.

Un cas invers és el de l’argentina Flor Martínez, de la companyia Metatarsis, que fa set mesos va arribar a Girona des de Mendoza. Malabarista, clown, actriu i cabaretera, va marxar del seu país pels problemes econòmics, però admet que per fer circ hi havia més facilitats. “Girona és la capital del circ i si fas malabars al carrer et multen!”, exclama. “Quan irromps en un espai, el transformes, és màgic. L’art té uns valors i ha de tenir un preu”, afegeix. La clown de la Bisbal Patrícia Corchado, de la companyia La Paya, S.A., també opina que cal educar el públic: “La part creativa és com una llavor que s’ha de fomentar. La cultura marca l’estat de salut d’un país”.