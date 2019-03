El jutge arxiva la causa contra els dos veïns de Vilademuls acusats d'haver tallat la N-II a Medinyà el 21-D

“No hi ha indicis de la comissió de cap delicte per part dels investigats”. És la conclusió del jutjat d’instrucció número 3 de Girona, que ha arxivat la causa oberta contra dos veïns de Vilademuls (Pla de l’Estany) acusats d’un delicte de posar en greu risc la circulació per haver tallat la N-II a Medinyà durant les mobilitzacions del 21-D, amb motiu de la celebració del consell de ministres a Barcelona.

Al seu escrit, el jutge afirma que un dels investigats es va identificar “simplement per la titularitat del camió” i que aquest fet “no és suficient per imputar-li un delicte”. De l’altre veí assenyala que els agents de l’autoritat van observar que portava unes bales de palla “similars a les que hi havia a la carretera”. “Un fet irrellevant, ja que per a la seva professió podrien anar destinades a feines al camp”, subratlla la sentència, que també recorda que “cap agent de l’autoritat el va veure descarregant les bales de palla a la carretera”.

A més, el jutge recorda que s'han de complir tres requisits per "apreciar l’existència del greu risc": "Es necessita una conducta realitzada per l’autor, la classe i les condicions de la via en què es va desenvolupar l’acció i es posi de manifest la gravetat d'aquesta acció”.

Per tot això, mana el sobreseïment de la causa i conclou que, en el cas d'un dels acusats, “no s’ha acreditat la participació en els fets investigats”, i en l'altre investigat, “no hi ha indicis que hagi comès el delicte, al no quedar mínimament acreditada l’existència d’un greu risc per a la circulació”.