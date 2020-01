De parc d’aventura a centre contra el canvi climàtic

El parc d’oci La Selva de l’Aventura, situat en un bosc del Montseny, al municipi d’Arbúcies, es convertirà en un espai educatiu sobre l’emergència climàtica després d’haver patit greus desperfectes a causa del temporal Gloria. Serà com “un museu a l’aire lliure que ensenyarà com queda un bosc després d’un episodi climàtic violent”, assenyala Karin van Veen, la propietària. El nou espai educatiu comptarà amb un recorregut i passarel·les per sobre i per sota dels arbres caiguts arran del temporal. El parc ha perdut el circuit de llits elàstics que va estrenar ara fa dos anys i ha patit danys al circuit acrobàtic i al salt pendular, entre d’altres.

Al municipi d’Arbúcies, segons l’Ajuntament, el temporal va causar danys en infraestructures públiques per valor de 500.000 euros, a més dels danys en propietats privades. A causa del pas del Gloria, el poble va estar incomunicat per carretera durant 31 hores, i 4 dies sense aigua potable.