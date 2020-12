A la caça de la grenya medieval

Si la crisi del covid us ha convertit en un aturat ociós, heu perdut el bon costum d’afaitar-vos i lluïu unes bones grenyes llardoses, podríeu ser un dels més de 500 figurants que des d’ahir i fins divendres estan sent seleccionats a la Casa de Cultura de Girona per al rodatge de la segona part de la sèrie La catedral del mar, que es titularà Els hereus de la terra, i que coprodueixen Diagonal TV, Netflix, Televisió de Catalunya i Atresmedia.

La directora del càsting, Sandra Sánchez, no està sorpresa per la resposta massiva de públic, que origina llargues cues a les escales i al pati interior, però reconeix que, de moment, ha vist pocs homes amb els cabells llargs, que són essencials per donar credibilitat al rodatge ambientat en l’època medieval. També adverteix que no es poden veure ni tatuatges ni pírcings.

Entre els pocs que ahir lluïen la sol·licitada cabellera hi havia en Jordi, de 20 anys i estudiant d’enginyeria a la Politècnica de la UdG. “A la família som uns quants els que portem els cabells llargs, i pel grup de WhatsApp vam compartir la convocatòria”. Al no haver-hi classes presencials té més hores lliures, i està convençut que el rodatge seria una experiència enriquidora, a banda de permetre-li guanyar alguns diners. “No m’he llegit la novel·la, perquè jo soc més de Star Wars ”, ironitzava. El Mohamed, de 42 anys, reconeixia que havia fet 250 quilòmetres per plantar-se a Girona amb l’esperança que l’acceptessin com a figurant, tot i tenir el cabell força curt. “Per culpa del covid em van fer fora de la feina d’una empresa de càrrega i descàrrega i ara estic a l’atur. Em fa il·lusió participar-hi perquè al Marroc, d’on vaig marxar fa 15 anys, ja havia participat en dos rodatges com a extra i l’experiència em va agradar”. La pandèmia ha deixat petja. Una altra aspirant a participar en el rodatge, que s’estima més no donar el seu nom, és una jove de Salt que a causa del covid va perdre la feina en un bar de Girona.

El rodatge en terres gironines començarà a principis del 2021. Es busquen homes i dones d’entre 25 i 65 anys. Als homes se’ls demana que, com a mínim, es deixin barba fins al dia del rodatge. L’espera és llarga i la prova breu. Molts dels candidats van fer dues hores de cua. Cada interessat omplia un paper amb les seves dades i després se’ls feia una fotografia.

Divendres, per als gironins

El rodatge de la sèrie va començar al mes de novembre. Per demà, i per esquivar el confinament municipal, s’han reservat les hores per als candidats que viuen a la ciutat. En les pròximes setmanes, els escollits rebran les instruccions per al rodatge de la producció, que està dirigida per Jordi Frades i es basa en l’exitosa novel·la d’Ildefonso Falcones. Entre els protagonistes de la sèrie, que tindrà vuit capítols, hi ha actors com Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, Maria Rodríguez, Pere Arquillué, Manel Sans o Mercedes León. Estarà ambientada a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana, però els escenaris gironins escollits es mantenen en secret.