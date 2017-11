La campanya solidària de Nadal de l’Espai Gironès vol arribar als 100.000 minuts de voluntariat

Després de l’èxit aconseguit l’any passat, l’Espai Gironès impulsa aquest Nadal una nova edició de la campanya L’Espai del Temps per continuar promovent el voluntariat i ha tornat a posar en marxa el seu comptador de minuts solidaris des d'avui i fins el 5 de gener. Aquest any hi haurà més entitats i ONG que hi col·laboren i més activitats solidàries que es podran dur a terme. L’objectiu és superar els resultats de l’any passat en que es van sumar 793 voluntaris que van regalar 75.530 minuts del seu temps per destinar-lo a les diferents activitats que es proposaven en el marc de la iniciativa, demostrant un cop més la solidaritat dels ciutadans de les comarques gironines. A més, el projecte va rebre un dels guardons amb més prestigi i referent de qualitat a nivell internacional, l’ICSC Silver Solal Award.

En aquesta edició es vol arribar als 100.000 minuts de voluntariat.

En aquesta ocasió la campanya compta amb quatre padrins: el capità del Girona FC Àlex Granell; l’actor i cantant Jordi Coll; l’actriu i estrella del West End londinenc Madalena Alberto; i l’actor i cantant Roger Berruezo, que també va ser un dels padrins l’edició anterior.

Avui han presentat la campanya el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà; la responsable de Màrqueting del Centre Comercial, Cristina Plana; la coordinadora de l’Espai Social Girona Fundació Catalunya la Pedrera, Eva Reina; la directora del Banc de Sang i Teixits de Girona, la doctora Anna Millán; i els actors i cantants Jordi Coll i Roger Berruezo.



Més entitats col·laboradores

Aquest Nadal L’Espai del Temps compta amb 19 entitats i ONG de les comarques gironines i els voluntaris que hi participin en la campanya podran escollir entre més d’una seixantena d’activitats solidàries per destinar el seu temps a ajudar als altres.

Com a novetat, aquest any col·labora per primera vegada en la campanya el Banc de Sang i Teixits. Les persones que vulguin podran donar sang els dies 9 i 10 de desembre ( de les 17h a les 21h) a la unitat mòbil que s’ubicarà al pàrquing exterior de l’Espai Gironès (situat davant l’entrada principal del Centre Comercial) i cada donació es convertirà en vint minuts de temps de voluntariat.

Altres entitats que s’impliquen en la nova edició són: la residència Nostra Llar, Les Vetes, La Casita, Vincle, i el Casal dels Infants de Salt; el centre geriàtric Maria Gay de Girona; Càritas; la Fundació Catalunya La Pedrera; la Fundació Altem de Figueres; la Fundació Privada Banc dels Aliments; el Grup Mifas; la Llar Oxalis; la Fundació Pasqual Maragall; APAPE del Pla de l’Estany; Terra Viva d’Olot ; APNAE i el Centre Educatiu Montilivi de Girona. També hi col·labora l’ Ajuntament de Salt.

A la planta baixa del Centre Comercial s’habilitarà una zona per informar a tots els que s’hi acostin dels detalls de la iniciativa i de com ho poden fer per col·laborar-hi.

Les activitats que s’han programat estan relacionades amb projectes solidaris de les comarques gironines que aborden problemàtiques socials en l’àmbit de la vellesa, els infants i el medi ambient i en els que es podrà col·laborar. I com a novetat aquesta edició inclou activitats amb entitats que treballen amb col·lectius vulnerables.

Les persones que hi participin hauran d’escollir el projecte o projectes que prefereixin i dir quant temps hi volen dedicar ( no hi ha un mínim de temps).

Més d’una seixantena d’activitats solidàries

La campanya preveu que es dugin a terme activitats dins i fora del centre comercial. Algunes de les activitats que es podran fer són visites a residències d’avis i a centres que treballen amb persones amb minusvalies; tallers manuals amb persones grans en fase inicial de malalties neurodegeneratives; ajudar al carter reial a repartir joguines; passejar gossos de refugis d’animals i adoptar-los durant un temps; plantar arbustos al parc dels Aiguamolls de l’Empordà; fer tasques escolars i d’acompanyament educatiu; i ajudar a l a divulgació de l’Alzheimer.

Per altra banda, a les instal·lacions del centre comercial es podran embolicar joguines i roba que el 4 de gener del 2018 el carter reial portarà al centre Educatiu Montilivi de Girona, i al Casal dels Infants i a La Casita de Salt. A més, hi haurà un taller de boles de Nadal al Kids Club que després es podran portar a les residències d’avis que col·laboren en la campanya.

Espectacles infantils solidaris i una preestrena

Durant la campanya L’Espai del Temps també s’han programat diversos espectacles gratuïts de caràcter solidari, per fer reflexionar als més petits, que aniran a càrrec de la companyia La Minúscula i que es duran a terme els dissabtes del mes de desembre, a les 18h.

A més, en col·laboració amb Odeon Multicines Girona, es durà a terme la preestrena d’una pel·lícula infantil.

Durant la campanya de Nadal també hi haurà el tradicional Tió del 4 al 23 de desembre (de les 17:30h a les 19:30h) i el 24 de desembre (de les 11:30h a les 13:30h). Es podran portar cartes als carters reials i es duran a terme actuacions a benefici de la Marató de TV3 el diumenge 17 de desembre amb la Xaranga Damm-er (a les 12h) i Les Supremes de Tossa (a les 18h).

A tots els participants se’ls obsequiarà amb una samarreta de la campanya. El desenvolupament de L’Espai del Temps es podrà seguir a través de les xarxes socials de l’Espai Gironès i del web: www.espaigirones.com/ i s’hi podrà participar explicant l’experiència com a voluntari amb l’etiqueta #jodonoelmeutemps.

La setena campanya solidària

Amb aquesta campanya de Nadal, l’Espai Gironès vol insistir en la importància de destinar temps a ajudar a les persones que ho necessiten. Les anteriors campanyes es van destinar a la lluita contra la pobresa i a combatre l’exclusió social; a recollir menjar per al Banc dels Aliments; i a recollir fons per a Càritas. També es va portar a terme una campanya solidària de suport a Unicef.