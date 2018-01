Els càmpings gironins mantenen el lideratge internacional amb sis nous premis a Alemanya

Els càmpings gironins continuen sumant reconeixements internacionals aquest 2018. Als set guardons, TopCamping, rebuts la setmana passada per part dels turistes holandesos en el marc de la Fira Vakantiebeurs d’Utrecht (Holanda), una de les principals del sector, s’han de sumar els sis Superplatz concedits al CMT de Stuttgart que se celebra aquests dies a Alemanya. En aquesta ocasió els premis els ha atorgat l’Associació d’automobilistes ADAC (la que té més socis d’Alemanya, amb més de 19 milions). A més a Utrecht, l’Àmfora, de Sant Pere Pescador, va ser premiat com a millor càmping de platja per part de la prestigiosa guia britànica Alan Rogers que recull més de 2.500 establiments europeus.

Els càmpings gironins distingits a Stuttgart amb el Superplatz 2018 són: Les Medes, de l’Estartit; l’Àmfora, Aquarius , La Ballena Alegre i Las Dunas, de Sant Pere Pescador; i el Delfín Verde, de Torroella de Montgrí. Això significa que més de 30.000 places de càmping de les comarques gironines (una quarta part de la totalitat de places dels establiments que aplega l’Associació de Càmpings de Girona) han rebut aquest 2018 la màxima distinció que concedeixen les guies europees del sector i que atorguen una categoria de cinc estrelles.

Els Superplatz són un dels premis més importants d’Europa i es concedeixen als càmpings que compten amb les millors instal·lacions, oferta complementària i serveis. A tot l’Estat espanyol han rebut aquests guardons 15 càmpings.

Aquests nous reconeixements queden reflectits en les guies de viatges que edita l’ADAC que són un referent important per als campistes alemanys. El CMT és la fira especialitzada del sector de les més importants d’Europa i se celebra del 13 al 21 de gener. Aquest saló rep 240 mil visitants anuals i té gairebé 2.000 expositors d’un centenar de països i regions.

Els nous guardons rebuts reafirmen un cop més que els càmpings de les comarques gironines són un referent pel que fa a destinació turística d’alta qualitat.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, destaca que aquests nous guardons “són un reconeixement als esforços que duen a terme els equips dels establiments gironins i són essencials per atraure més turistes alemanys” .

Importants inversions

Els càmpings de les comarques gironines continuen impulsant inversions de gran relleu per mantenir al dia les instal·lacions d’acord amb la demanda dels clients, fins i tot en època de crisi, i aconseguir atraure cada cop més turisme de qualitat.

En els darrers quatre anys han invertit 70’5 milions d’euros per consolidar-se com a grans parcs de vacances i com a oferta turística capdavantera . La temporada passada els establiments que engloba l’Associació de Càmpings de Girona van invertir al voltant dels 25 milions d’euros (un 47% més que al 2016) en reformes i millores de les instal·lacions per mantenir-les al dia i donar resposta a la demanda dels clients. El sector genera 8 milions i mig de pernoctacions l’any i és un dels que creen més ocupació a l’estiu, amb uns 6.500 treballadors, una xifra que s’ha incrementat en els darrers anys.

L’Associació de Càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d’Espanya, compta amb 77 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix 119.308 places d’allotjament. El total de places d’allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.