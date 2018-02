56 caps dissecats

Els agents rurals han comissat 86 trofeus de caça major en un taller de taxidèrmia de Porqueres (Pla de l’Estany) perquè de moment no s’ha pogut acreditar la seva procedència. Cap dels animals que s’havien dissecat estava anotat al registre, un tràmit obligatori per evitar que animals caçats sense permís o en zones no autoritzades puguin acabar penjats com a trofeus en una paret. Els rurals se n’han endut 30 ullals de senglar, 32 caps de cabirol, sis d’isard, onze de mufló, tres de daina, un de cérvol, dos de cabres hispàniques i un d’arruí (un animal semblant a la cabra). El cap dels agents rurals, Ignasi de Dalmases, diu que esbrinaran si van ser caçats de manera il·legal, tot i que, de moment, ho atribueixen a un cas de desídia. “La sensació que hi ha és que s’ha actuat d’una manera que no correspon”, explica el cap dels rurals a Girona.