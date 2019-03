Les càrregues policials a partir d’un quadre de Ramon Casas

A partir del quadre de Ramon Casas La càrrega, l’historiador Enric Calpena i el periodista Joan Carreras reflexionen sobre les càrregues policials al llarg de la història amb una mostra que han titulat La càrrega o la violència de l’Estat contra el poble, que es podrà visitar al Museu de la Garrotxa d’Olot a partir del 23 de març. Aquest 2019 fa cent anys que l’estat espanyol va autoritzar la cessió en dipòsit del quadre del pintor olotí, un símbol de la lluita de les classes malgrat que el va pintar des de la “neutralitat ideològica” i agafant com a temàtica les grans mobilitzacions a Barcelona del 1902. En primer pla es veu un guàrdia civil a dalt del cavall amb un sabre a la mà, i als peus de l’animal un home estirat a terra. En segon pla es veu una protesta, amb alguns agents més en posició de carregar.

L’exposició comissariada per Calpena i Carreras inclou una part de divulgació d’aquesta obra de Casas (exposada al mateix Museu de la Garrotxa) i una altra on s’explica que, malgrat el pas del temps i l’evolució de les tècniques repressives, des dels sabres als gasos lacrimògens, el concepte de càrrega contra tota mena de protestes continua sent el mateix. “Totes busquen provocar la por i transmetre que l’Estat és el propietari real del carrer i que, per tant, quan el ciutadà l’ocupa ho fa en préstec”, explica Calpena.

A la mostra es poden veure protestes de diferents llocs del món, incloses les càrregues de l’1-O a Catalunya. Els comissaris hi han incorporat la representació “volgudament naïf” d’una trentena d’antiavalots dibuixats amb l’uniforme que porten en cada país. Els agents estan representats amb una imatge similar a una joguina de Playmobil. L’objectiu final, segons Calpena, és que el visitant reflexioni sobre el concepte de càrrega i les diferents formes artístiques amb les quals s’ha representat.