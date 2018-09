Una carretera trampa

Sense arribar als sis metres d’amplada i amb uns vorals que semblen el fossat d’un castell, la carretera entre Medinyà i Sant Jordi Desvalls és una autèntica trampa per als conductors distrets. És habitual trobar vehicles encastats a les trinxeres laterals, com a la foto, de diumenge passat. Però si la velocitat és elevada, més d’un vehicle ha sortit volant i ha acabat fent voltes de campana damunt dels camps. Això, quan la cosa no ha acabat més malament. Per sort, aviat s’iniciarà la reforma de la carretera, que passarà a tenir nou metres d’amplada. També s’hi faran altres millores, entre les quals l’eliminació de girs inversemblants, com el de l’entrada de Cervià de Ter, o una parada de bus més ampla a Raset, on els vehicles s’han d’aturar al mig de la via si hi ha un autobús carregant. El cost de les obres és d’uns 4,5 milions d’euros.