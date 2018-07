El casament del magnat nord-americà al jaciment d’Empúries va costar uns dos milions d’euros

Dos milions d’euros. Aquesta és la xifra que calculen els organitzadors que va costar el casament de Kimbal Musk –germà del magnat nord-americà Elon Musk (propietari de Tesla, Space X i SolarCity)– i Christiana Wyly, que van celebrar aquest cap de setmana al jaciment d’Empúries. Un enllaç que va aixecar molta polèmica entre els veïns i turistes perquè va obligar a augmentar els controls de seguretat i a restringir l'accés al nucli antic de Sant Martí d’Empúries i al jaciment grecoromà durant tot el cap de setmana. Un casament que va durar tres dies i que va reunir a l’Alt Empordà 350 convidats, la majoria magnats nord-americans, que es van instal·lar en hotels de l’Escala i de poblacions properes. No obstant això, no hi van assistir ni l’expresident Barack Obama, ni l’actor Will Smith ni la cantant Beyoncé, tal com s'havia anunciat en un primer moment.

Segons ha explicat un dels organitzadors a l’ARA, el casament va començar divendres amb un sopar informal i un concert a la plaça de Sant Martí d’Empúries, però la festa grossa va arribar dissabte. En teoria, la cerimònia havia de començar a les sis de la tarda, però la núvia va arribar dues hores tard i va fer que l’inici s'endarrerís fins a les vuit. Després de diversos parlaments d’amics i familiars, amenitzats amb música, es va servir el sopar que, com la resta d’àpats, va anar a càrrec del restaurant El Molí de l’Escala.

Seguint la línia dels restaurants de Musk, que treballen amb productes de proximitat, orgànics i elaborats de manera sostenible, el Molí va servir un aperitiu amb embotits de l’Armentera i pa amb tomàquet, coca de recapte, brunyols de bacallà, verdures ecològiques, calamars, feta amb puritana i gàrum… Un cop a taula, els van servir amanida, gambes de Palamós a la planxa, dos tipus d’arrossos (un a la marinera i un de verdures), i mitjana de vedella procedent del País Basc. Pel que fa al pastís, el va portar una amiga dels nuvis, que té una pastisseria de dolços aptes per a celíacs i per a la dieta paleo. A més, els nuvis van sol·licitar al Molí que els elaborés una beguda típica empordanesa i que sempre acompanya les havaneres: rom cremat. Tot plegat en una festa que va acabar a altes hores de la matinada amb focs artificials i que va continuar l’endemà, diumenge, amb un 'brunch' amb els nuvis i tots els convidats.

“Va ser un casament molt ostentós i voluminós. Per exemple, a l’àgora hi van instal·lar una estructura que al sostre tenia com una manta de llums de 800 m2 amb cúpules a l’interior amb plantes i, a sota, hi havia les taules amb bufets de menjar”, relata un dels organitzadors, que reconeix que van haver de comprar molt de material especialment per a aquesta ocasió perquè els nuvis volien un estil “molt natural i pur”.

A més, durant tota la cerimònia els convidats tenien a la seva disposició personal del jaciment que els oferia visites guiades teatralitzades pels vestigis grecs i romans, que van servir de teló de fons per unir en matrimoni Musk i Wyly, que no van escatimar en despeses al llarg del cap de setmana de celebració.