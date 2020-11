A l’assignatura de visual i plàstica, els darrers dies els alumnes de batxillerat de l’Institut s’Agulla de Blanes hem anat a diferents llocs de la població per dibuixar el que vèiem, com a petits urban sketchers. Mentre dibuixem a l’aire lliure gaudim de les bones vistes i dels espais interessants que hi ha al poble. Jo vaig dibuixar el castell de Sant Joan.

Dibuix i text: Flor Rodríguez Guibert (alumna Institut s’Agulla)