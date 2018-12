Els ciutadans podran presentar propostes sobre la UdG

La Universitat de Girona ( UdG) ha posat en marxa una plataforma de participació online pionera a l’Estat per debatre i votar propostes sobre la universitat, en la qual podran participar també ciutadans no vinculats a la comunitat universitària. Batejada com a Som UdG, la plataforma vol ser un canal directe entre la ciutadania, la comunitat universitària i l’equip de govern.

Quan una proposta tingui un quòrum suficient se sotmetrà a votació. A partir d’aquest moment la decisió perquè la proposta prosperi o no, i s’incorpori o no a l’acció de govern de la UdG, es restringeix a la comunitat universitària (estudiants, professors, investigadors i personal d’administració i serveis). El vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors, José Antonio Donaire, explica que l’objectiu de la nova eina és fomentar el diàleg i “la participació activa”, i assegura que és la primera plataforma de participació directa que una universitat crea a l’Estat.

Aquelles persones que no estiguin vinculades a la universitat i que vulguin fer arribar les seves propostes a la UdG s’hauran de registrar a la nova plataforma.

Per començar es crearà un debat específic sobre el pla estratègic de la UdG, amb l’objectiu de recollir idees i propostes, tant de persones vinculades a la universitat com de persones que no ho estan. “Volem que hi participi tothom, i fins i tot penjarem el document en PDF perquè aquells qui ho vulguin puguin proposar-hi modificacions concretes”, explica Donaire.

El rector de la UdG, Quim Salvi, destaca que la plataforma dona compliment al seu programa, que apostava per “un govern obert, que busqués la participació de la comunitat universitària” i la connexió amb la societat.