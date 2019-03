Primer una clínica, després un ‘hostel’ i ben aviat la Casa Cacao

La Casa Cacao, un projecte de Jordi Roca que farà salivar els amants de la xocolata, s’emplaçarà al número 23 de la plaça Catalunya, a l’edifici que del 1948 al 2005 va acollir la popular Clínica Esperança, que sempre va ser una empresa familiar. Al principi era una clínica quirúrgica, però després es va especialitzar en malalts aguts i els últims anys va funcionar com a residència privada per a gent gran. Cinc anys després de tancar, l’edifici, que fa cantonada amb el carrer Ginesta, es va convertir en l’únic hostel que ha funcionat fins ara a Girona, obert per la firma catalana Equity Point. Va durar poc més de sis anys, entre l’estiu del 2009 i l’hivern del 2015. Aquest establiment d’esperit comunitari, concebut per promoure l’intercanvi cultural i social entre els hostes, tenia capacitat per a 160 clients.

Un producte únic

Passat l’estiu, el petit dels tres germans Roca veurà complert el seu somni d’obrir la Casa Cacao, un projecte amb un vessant solidari -ajudarà la comunitat indígena awajun del Perú- que girarà al voltant del món de la xocolata. “Estem superil·lusionats, molt contents, perquè és un projecte que repercuteix en l’origen i que ens permet treballar amb un producte únic, la millor xocolata que hem trobat”, diu Roca, elegit millor xef pastisser del món el 2014 per la revista The World’s 50 Best Restaurants. A més de l’obrador, a peu de carrer perquè es pugui veure la transformació del gra de cacau en xocolata, Casa Cacao comptarà amb un espai de degustació on es podrà gaudir de versions líquides i sòlides i una botiga de productes envasats. A les tres plantes superiors hi haurà un hotel boutique de quinze habitacions gestionat per Anna Payet, cunyada de Jordi Roca.

Gastronomia i pernoctació

Les obres, que avancen a bon ritme, suposen una inversió d’1,18 milions d’euros i impulsaran la projecció que els germans han donat a Girona, amb el llorejat Celler de Can Roca i la gelateria Rocambolesc, que va obrir fa sis anys al carrer Santa Clara. “Serà molt positiu per a la ciutat”, declara Glòria Plana, regidora de Promoció Econòmica i Turisme. “Es tracta d’una oferta singular, exclusiva, que complementa el Celler de Can Roca i que permetrà que la gastronomia estigui lligada a la pernoctació. Fins ara hi havia molta gent que venia a Girona només per anar a dinar o sopar al Celler de Can Roca i després tornava a marxar el mateix dia. Ara tindran l’oportunitat de quedar-se”, comenta Plana.

Casa Cacao és un projecte personal de Jordi Roca, que es va endinsar en aquesta aventura juntament amb qui va ser el seu mestre, Damian Allsop, gran referent del món de la bomboneria. Tots dos han investigat noves tècniques i gustos i han viatjat pel Perú, Colòmbia i l’Equador. “Farem una xocolata excelsa, amb un cacau biològic totalment natural i salvatge”, anuncia el pastisser. De fet, adverteix, fabricaran xocolates que tinguin anyades. “Al no ser cultivat, el gust varia molt d’una col·lecta a una altra, no hi ha regularitat”, aclareix Roca.

Orígens del cacau

Fa uns anys, el pastisser gironí va viatjar als orígens del cacau per conèixer-ne el cultiu i el procés de producció artesanal. Al tornar al Celler de Can Roca, havia redescobert el cacau i la seva manera d’entendre la xocolata havia canviat. El llibre Casa Cacao, escrit juntament amb el periodista gastronòmic Ignacio Medina i publicat l’any passat, és un dels resultats d’aquesta experiència transformadora.

Hotels a les rodalies

A Sant Julià de Ramis hi funciona des de l’any passat l’hotel Sants Metges, de cinc estrelles i quinze habitacions. Se situa al complex La Fortalesa, on hi ha el D’Or Museum, el D’Or Restaurant i el restaurant Atempo, que ofereix alta cuina supervisada pel xef Jordi Cruz, amb quatre estrelles Michelin. “Sovint, al parlar de places hoteleres, es pensa només en la ciutat de Girona, però hem de tenir en compte que a les poblacions del voltant també hi ha molts hotels”, remarca Josep Carreras, president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona. “A Salt hi ha 400 places hoteleres, i ben a prop de la ciutat hi ha molts hotels que complementen l’oferta”, afegeix. És el cas, per exemple, de l’Hotel Camiral de PGA Catalunya Resort a Caldes de Malavella, de cinc estrelles i 145 habitacions.