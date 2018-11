Una collita de talents del patinatge

Remuntem-nos al mes d’abril passat, coincidint amb el 3r Campionat de Figures Obligatòries celebrat a la seu del CPA Palafrugell. Les campiones provincials Laura Grau (sènior), Paula i Carla Martí (júniors) i Sònia Alsina (juvenil) busquen un lloc al podi que els doni accés a la Copa Alemanya, el prestigiós esdeveniment que acull les millors figures d’aquesta disciplina. Inseparables, totes quatre formen una família sota la mirada de la Gemma, entrenadora, directora tècnica del club i mare de les dues germanes.

“És preciós recórrer aquest camí amb la meva germana. Ho hem fet tot al mateix temps, des de patinar a Cornellà del Terri fins a jugar a bàsquet i fer ballet. No ens separem ni a les competicions”, diu la Paula (Girona, 1999), que sap que quan entren a la pista el rol mare-filles passa a ser d’entrenadora-patinadores. “Sempre ens ho ha inculcat. Quan som a casa intentem no parlar gaire de patinatge, però de tant en tant ens recorda el que no li ha agradat i no ens queda més remei que escoltar-la”, explica, entre rialles.

Aquella tarda aconseguiria el Campionat d’Espanya i es classificaria per segona vegada per anar a Friburg (Alemanya) amb la selecció espanyola, on va ser dissetena. Uns mesos abans, una maleïda lesió l’havia aturat més temps del desitjat. Això va fer més gran la proesa. “Vaig sentir molta impotència, tenia barreres que m’impedien fer el que abans feia amb naturalitat. Mentalment esgota, et fa creure que series molt millor si no t’hagués passat res”. Tot gira al voltant del peu. “És el que t’aguanta la pressió dels salts, el que fa la força als exercicis. Si falla, la resta no funciona”.

L’èxit de totes

Amb la il·lusió de la primera vegada, la Sònia (Palafrugell, 2001) no ha oblidat qui i com va dir-li que també havia de fer les maletes. “L’Andrea, l’ speaker de la prova, tenia els resultats abans de dir-los públicament i va venir corrent a assegurar-me que havia quedat segona, però em va obligar a prometre silenci. No ho hauria dit mai...” A Alemanya va quedar cinquena. “No havia sortit mai d’Espanya per anar a patinar, sentia tantes emocions! Recordo veure aquella competició per vídeos, amb aquell punt d’enveja”, afegeix. Tot i el seu bon paper, la Laura (setena) i la Carla (quarta) no es van classificar. L’èxit, però, és de totes. “Estar tan unides ens facilita molt el dia a dia, tenim una connexió molta forta entre nosaltres. També amb la Gemma, una persona que t’aconsella sobre el que ens trobarem a la vida”, admet.

Un dels maldecaps és combinar l’esport amb els estudis. Elles contraataquen amb rebel·lia. “Molta gent diu que no ho podré compaginar amb la carrera de medicina. Però només jo sé fins on puc arribar. Tot depèn de mi, com a la pista, que m’ofereix una meravellosa sensació de llibertat”, exposa la Paula, abans de la sentència de la Sònia: “L’esforç és gran, però quan has tingut un mal dia et poses els patins i els problemes desapareixen”.