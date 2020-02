Els concerts de Fires suspesos comencen avui a la Copa

Els concerts que es van anul·lar durant les Fires de Sant Narcís s’han reprogramat i comencen aquesta nit amb l’actuació, al passeig de la Copa, del grup gironí Kumbara, els tarragonins Crim i la banda londinenca Buster Shuffle. Els tres dies de concerts consecutius inclouran 13 actuacions. Els concerts començaran a les 20 h a l’espai de la Copa i el dissabte hi haurà activitats familiars al migdia.

Asian Dub Foundation

Demà serà el torn del grup londinenc Asian Dub Foundation i l’artista Lildami. La banda internacional Asian Dub Foundation, originària de Londres, arriba per primer cop a Girona amb un directe potent, barreja de jungle, dub i hip-hop amb sonoritats de la tradició asiàtica. El raper Lildami oferirà les seves cançons de lletres iròniques que l’han convertit en un referent de la música urbana. El mateix dia també actuarà el quartet femení Ira, un grup de rap transgressor provinent de Vallecas, i les Balkan Paradise Orchestra (BPO), un conjunt format per onze dones instrumentistes de vent i percussió amb música de tradició balcànica.

El dissabte hi ha programats concerts durant tot el dia adreçats a un públic més familiar. A la nit hi actuarà la Black Music Big Band i els sevillans O’Funk’illo. Maruja Limón, un grup barceloní format íntegrament per dones, arrodonirà la nit d’actuacions a la Copa. S’ha acordat una fórmula de barra conjunta que gestionaran les entitats adjudicatàries.