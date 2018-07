La conselleria de Salut decidirà el 2019 la ubicació del nou Hospital Josep Trueta

Les comarques gironines hauran d'esperar com a mínim un any més per saber on ubicarà la conselleria de Salut el nou Hospital Trueta de Girona. Fa un parell d'anys que la comunitat sanitària gironina està dividida entre ubicar-lo a Salt o mantenir-lo a la capital gironina, en uns terrenys al barri de Domeny que ha ofert l'Ajuntament.

La decisió està en mans de la consellera Alba Vergés, que avui ha descartat prendre una decisió abans del 2019. "Primer s'ha de redactar tot el pla estratègic de la regió sanitària de Girona, i el pla funcional que ha de determinar quins serveis i quines característiques ha de tenir el nou hospital", ha indicat Vergés, que ha afegit que un cop tinguin aquest document a les mans decidiran quina és la ubicació més idònia en funció de les possibilitats que es posin sobre la taula.

La consellera s'ha compromès a tenir finalitzat el pla estratègic i funcional a finals d'any, i espera complir amb el calendari previst de redactar el projecte constructiu el 2020. A més, ha assegurat que serà una decisió que prendrà el departament amb els agents del territori: "Es decidirà amb criteris tècnics, i s'haurà de definir quins serveis volem donar a la ciutadania. I aquí el territori també hi haurà de participar".