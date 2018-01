La construcció creix el 2017 Però el ritme es desaccelera

El sector de la construcció a les comarques gironines ha desaccelerat la seva recuperació durant el 2017. Segons recull l’estadística del Col·legi d’Aparelladors, l’any passat arreu del territori es van acabar 1.876 habitatges, una xifra que representa un 8,72% més que el 2016. Tot i que l’any es tanca en positiu, l’increment ha sigut més petit dels que el sector havia registrat des del 2014, quan la construcció va tocar fons (aquell any només es van acabar 1.015 habitatges). En els següents tres exercicis, el sector ha anat creixent d’un any a l’altre. El president dels aparelladors gironins, Miquel Vendrell, ho atribueix a la “incertesa laboral” i al fet que l’accés al crèdit continua sent “limitat”, més que no pas a la situació política que s’ha viscut a Catalunya.

L’estadística del Col·legi d’Aparelladors també permet veure que els estrangers que compren habitatges a la demarcació -sobretot, a la costa- han anat a la baixa d’un any a l’altre. L’any passat, 237 dels 1.846 habitatges que es van acabar -tant nous com rehabilitacions- tenien un propietari estranger al darrere -sobretot russos, francesos i alemanys-. És a dir, un 12,8% del total. Vendrell ha explicat que, majoritàriament, el sector ha notat el descens del client rus, a conseqüència de la devaluació del ruble.

D’altra banda, les rehabilitacions continuen sent una taula de salvació per al sector. “De fet, és aquí on més feina ens està sortint a hores d’ara”, concreta Vendrell. Per veure-ho, només cal donar un cop d’ull a l’estadística d’obres contractades durant el 2017: es van encarregar més reformes d’habitatges que no pas obra nova arreu de les comarques gironines, una situació que també es va donar durant el 2016.