El covid obliga a desprogramar operacions no urgents

Els hospitals de la regió sanitària de Girona han començat a adoptar mesures per alliberar llits davant l’augment de casos de covid-19. Ahir hi havia 283 persones amb coronavirus ingressades als hospitals de la demarcació, 43 de les quals en estat crític.

A l’Hospital Trueta de Girona no s’han pogut obrir els quiròfans d’operacions programades de tarda que tenien previst posar en marxa després de Nadal. Es tracta de quatre quiròfans que estaven operatius cada tarda de dilluns a dijous.

A l’Hospital de Calella (Maresme), de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), s’han reduït les operacions no urgents que requereixen ingrés. L’Hospital d’Olot ja va desprogramar la setmana passada les intervencions quirúrgiques amb ingrés i, en aquests moments, es dona prioritat a les que siguin urgents i oncològiques. Pel que fa al de Palamós, els quiròfans només estan operatius per a urgències i neoplàsies i hi ha entre un i dos quiròfans operatius per a intervencions que no requereixen ingrés. A Salt, l’Hospital Santa Caterina prioritza les intervencions urgents que no siguin ajornables, les operacions oncològiques i la cirurgia major ambulatòria.

Als hospitals de Blanes i Figueres de moment mantenen tota l’activitat quirúrgica programada amb normalitat, i l’Hospital de Campdevànol encara no ha recuperat les intervencions quirúrgiques amb ingrés després del brot detectat al desembre, que va obligar a derivar els malalts sense covid a altres centres.