De curses drogats i sense carnet

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Sant Julià de Ramis (Gironès) els conductors de dos vehicles que circulaven sense tenir el permís de conduir i fent curses a gran velocitat per l’autopista AP-7. Diversos conductors van alertar els Mossos que dos cotxes d’alta gamma circulaven molt ràpid posant en greu perill els altres usuaris de la via. Diverses patrulles van localitzar els vehicles sospitosos i van fer una maniobra de retenció de trànsit per aturar-los i portar-los fins a la sortida 6. Allà, a més, van comprovar que un dels conductors no duia el cinturó de seguretat i l’altre va donar positiu en la prova de detecció de drogues. Els conductors tenen 19 i 21 anys i són veïns de Marsella. Els detinguts, sense antecedents, van passar el dia 12 de març a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona i van quedar en llibertat, segons l’ACN.